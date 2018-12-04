Керівники Тернопільщини та Луганщини підписали угоду про налагодження партнерських відносин і співпраці між двома областями

Метою документу є розширення співробітництва у сфері соціально-економічного, науково-технічного та гуманітарно-культурного розвитку, налагодження дієвого діалогу та обміну досвідом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, угоду голова ТОДА підписав під час перебування в ЛУгшанській області, куди він їзди привітати з днем ЗСУ бійців 44-ої артилерійської бригади, що дислокується в Тернополі.

В.о. голови Луганської обласної державної адміністрації– керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь та Барна підписали Угоду про налагодження партнерських відносин і співпраці між Тернопільською та Луганською облдержадміністраціями.

Метою документу є розширення співробітництва у сфері соціально-економічного, науково-технічного та гуманітарно-культурного розвитку, налагодження дієвого діалогу та обміну досвідом.

Філь принагідно подякував Барні за вже надану підтримку й допомогу Луганщині за останні роки.

«Протягом 2014-2016 років на Луганщині захищав правопорядок батальйон «Тернопіль», а зараз на території нашої області виконує бойові завдання 44 окрема артилерійська бригада», – зауважив Філь.

Очільник Тернопільщини у ході спілкування із журналістами пригадав, що першим дорученням, яке він отримав від Президента України, зайнявши посаду голови Тернопільської облдержадміністрації, було будівництво фортифікаційних споруд на Луганщині.

«Тим приємніше сьогодні приїжджати на Луганщину вже з мирними справами і проектами», – сказав Барна.

Філь додав, що дві області співпрацюють не тільки у військовій сфері.

«Налагоджено професійні педагогічні обміни, Тернопілля люб’язно приймає на екскурсії та відпочинок дітей з Луганщини. Тільки протягом останніх двох років на Тернопільщині побувало понад 120 наших дітей. Ми дуже високо цінуємо цю роботу. Вона свідчить про єдність і говорить про те, що Україна у важкій гібридній, нав’язаній нам війні обов’язково здобуде перемогу», – сказав Філь.

Барна також підкреслив, що на Тернопільщині сприймають Луганщину як українську землю, де виросло багато поколінь українців, котрі утверджували незалежність держави.

«Багато тернополян поклали життя свої тут. Наші хлопці, наші військові з’єднання готові ступати на захист Луганщини, бо ми вважаємо, що це наша, рідна земля», – наголосив Барна.

За його словами, Тернопільська облдержадміністрація готова розширити візити дітей з Луганщини, аби під час свят чи канікул вони могли познайомитися із культурою, архітектурою, традиціями та визначними пам’ятками тернопільської історії.

«Сьогодні ми говоримо про дні Луганщини у Тернопільській області, де ви матимете можливість презентувати свій культурно-мистецький, туристичний, бізнесовий потенціал для наших людей», – прокоментував подальші форми співпраці між двома областями Барна.

Водночас він нагадав, що в рамках проекту «Змінимо країну разом!» на запрошення ЛОДА на Луганщині з метою професійного та культурного обміну в 2016 році прбувало 14 освітян з Тернопільської області.