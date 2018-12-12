У Тернополі 19-22 грудня відбудеться кінофорум "Кінохвиля" (відео)

Також у Тернополі обговорять дуже болюче питання – години трансляцій українських фільмів в кінотеатрах.

У Тернополі 19-22 грудня відбудеться кінофорум «Кінохвиля».

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції заступник міського голови, голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра, на форум з’їдуться українські режисери, продюсери, актори, оператори, кінокритики.

«Голова Держкіно підіб’є підсумки в українському кінематографі за 2018 рік. Також у Тернополі обговорять дуже болюче питання – години трансляцій українських фільмів в кінотеатрах. З цього приводу є багато зауважень і дискусій. Будуть присутні керівник Асоціації кінотеатрів, власники мереж кінотеатрів, спробуємо влаштувати цивілізовану дискусію і вийти на якийсь компроміс в цьому питанні. Ще одна непросте спілкування чекає нас на зустрічі кінокритиків та кіновиробників, сподіваємося, що учасникам цієї панелі вдасться знайти співрозуміння», – сказав Бицюра.

За його даними, загалом на кінофорумі відбудеться 100 заходів на 22 локаціях.

«Будуть локації суто кастингу, показу короткометражних фільмів, дитячих фільмів, зустрічі з режисерами. Тернополянам варто заздалегідь вирішити для себе, що їх цікавить, бо побувати на всіх заходах «Кінохвилі» фізично неможливо. В кінцевому результаті нас цікавить, на скільки після проведення кінофоруму збільшиться кількість жителів міста, які люблять українське кіно», – зазначив начальник міського управління культури Олександр Смик.

Під час «Кінохвилі» встановлять рекорд із створення мультфільму із залученням найбільшої кількості гаджетів. Зніматимуть його під час «Кінохвилі» з допомогою мобільних телефонів діти, які відвідують 6 кіногуртків. Результат своєї спільної роботи вони продемонструють в останній день заходу.