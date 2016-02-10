Тернопільська облрада скерувала 1,8 мільйони гривень для підвищення рівня мобілізаційної готовності в області у 2016 році

Тернопільська обласна рада скерувала 1,8 млн грн на для підвищення рівня мобілізаційної готовності в області у 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в обласній програмі підвищення рівня мобілізаційної готовності та сприяння у здійсненні мобілізації на /Території області у 2016 році, прийнятій сьогодні депутатами.

За неї проголосували 50 із 54 присутніх депутатів, 4 не голосували.

Метою програми є забезпечення якісного виконанні мобілізаційних завдань у встановлені строки.

Кошторис програми складає 1,8 млн грн, усі кошти буде виділено з обласного бюджету.

Кошти заплановано скерувати на Проведення інформаційно-роз’яснювальної та пропагандистської роботи щодо престижності та необхідності служби в Збройних Силах

України, розміщення біг-бордів та сіті-лайтів з відповідною інформацією, закупівлю додаткових новітніх засобів зв’язку та телекомунікацій для заглибленого командного пункту Тернопільського обласного збірного пункту, забезпечення охорони обласного збірного пункту 6 камерами відеоспостереження, забезпечення адміністрації пункту засобами радіаційного та хімічного захисту, забезпечення якісного обстеження військовозобов’язаних.

Як зазначив обласний комісар Володимр Катинський, реалізація заходів програми дозволить забезпечувати збір, розміщення, комплектування та доставку не менше 100 військовозобов'язаних на добу.