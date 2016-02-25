На Тернопільщині викрили три групи, які незаконно добували червоний камінь

Спочатку до правоохоронців звернулася голова Ліщанецької сільради, яка повідомила, що у бік родовища через їхнє село проїхало дві вантажівки.

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Правоохоронці, які прибули на місце виклику, затримали 6 чоловіків, які видобували камінь без жодних дозвільних документів та завантажили ними два ЗІЛи.

Загалом зловмисники намагалися вивезти 8 куб. м каменю.

Ще одну групу добувачів каменю правоохоронці затримали у селі Дуліби. Там четверо односельців, жителів села Скоморохи, незаконно видобували корисні копалини. До приїзду правоохоронців порушники встигли накопати маже 3 куб. м червоного каменю.

Ще 15 кубометрів каменю виявили поліцейські превентивної служби під час патрулювання селища Золотий Потік у вантажівці ДАФ. Жодних документів на корисні копалини водій не мав.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 240 ККУ (порушення правил охорони або використання надр).