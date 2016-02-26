Тернополянину пред’явили підозру у сиcтематичному викраденні пожертв для бійців АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, виявилося, що крадіжки скриньок з пожертвами для бійців АТО, людей похилого віку та дітей-сиріт викрадала одна і та ж людина.

Відтак кримінальні провадження об’єднали і Тернопільська місцева прокуратура повідомила про підозру жителю міста Тернополя.

Його звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.185 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.186 КК України (крадіжка та закінчений замах на грабіж).

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.