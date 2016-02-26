Тернополянину пред’явили підозру у сиcтематичному викраденні пожертв для бійців АТО
11:25, 26 лютого 2016Тернопіль
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28-річному тернополянину пред’явили підозру у сиcтематичному викраденні скриньок із коштами для бійців АТО.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, виявилося, що крадіжки скриньок з пожертвами для бійців АТО, людей похилого віку та дітей-сиріт викрадала одна і та ж людина.
Відтак кримінальні провадження об’єднали і Тернопільська місцева прокуратура повідомила про підозру жителю міста Тернополя.
Його звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.185 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.186 КК України (крадіжка та закінчений замах на грабіж).
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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