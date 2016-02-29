Волонтери з Тернопільщини передали в зону АТО вживаний мікроавтобус (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, придбати авто та провести його поточний ремонт волонтерам допомогли місцеві підприємці.

Учора в Підгайцях мікроавтобус освятили священики християнських церков міста, після чого він вирушив в зону АТО.

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Мікроавтобусом місцеві волонтери передали бійцям домашні консерви, сало, вареники, обереги та інші необхідні речі, зібрані під час благодійної акції напередодні. Окрім цього, учні Підгаєцької гімназії передали воїнам Український Державний Прапор.