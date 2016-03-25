У Тернополі відбулися урочистості до другої річниці Нацгвардії України (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли Віце-прем`єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлового-господарства України Геннадій Зубко, представники міської та обласної влади, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

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«Ви достойні партнери, ви достойні колеги. Не було жодної ситуації, коли б ви не підставили своє плече. Дякую вам. Вітаю вас з цим святом, ви молоді, але з хорошим бойовим досвідом. Я сподіваюся, ви залишатиметесь достойними партнерами», – сказав під час виступу Богомол.

Зубко відзначив, що саме бійці Національній Гвардії першими показали приклад боротьби з військовою агресією на сході України.

«Завдяки Національній Гвардії ми відбили перші атаки. За 2 роки Національна Гвардія стала потужною силою, яка не лише виконує завдання АТО, а й забезпечує порядок та захищає державні об’єкти, яка спонукає нас своїми вчинками захищати та любити державу», – сказав Зубко.

Загиблих на сході України присутні вшанували хвилиною мовчання.

Під час урочистостей кращим військовослужбовцям вручили грамоти та медалі “За службу Україні”.

У свою чергу нацгвардійці Тернополя продемонстрували мешканцям та гостям обласного центру прийоми рукопашного бою, захоплення та знешкодження автомобіля з терористами.

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