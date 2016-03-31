В Тернопільській області судитимуть підприємця за несплату 7 млн грн податків

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідування встановлено, що керівник приватного підприємства створив організовану групу, залучивши до її складу головного бухгалтера, майстра цього підприємства та жителя міста Львова.

Упродовж трьох років організована група ухилилася від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму понад 7 млн грн шляхом отримання від фіктивних підприємств недостовірних бухгалтерських документів про господарські операції за начебто поставлені ними товарно-матеріальні цінності.

Окрім того, організатор злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, завищив обсяг виконаних підприємством будівельних робіт та підписав фіктивні бухгалтерські документи, заволодівши бюджетними коштами на загальну суму майже 400 тис. грн.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організованої групи направлено до суду за ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України (ухилення від сплати податків, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення).