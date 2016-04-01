Мешканці Тернопільщині за місяць добровільної здачі зброї принесли в поліцію 168 одиниць зброї та 367 боєприпасів

Як повідомив УНІАН старший інспектор управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, найбільше жителі області здавали мисливські рушниці – 97 гладкоствольних та 26 нарізних.

Також в поліцію приносили пристрої для відстрілу гумових куль та газові пістолети.

Поліцейські всю зброю перевірили на предмет її причетності до скоєних злочинів.

«Під час місячника від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів звільнено 9 громадян. Вони вчасно звернулися до правоохоронців та повідомили про своє бажання позбутись незаконного арсеналу», – зазначив Джинджиристий.

За його даними, 62 громадян, які добровільно здали зброю та надали відповідний пакет документів, узаконили право володіння нею. Ще 36 очікують на рішення щодо отриманні відповідних документів.