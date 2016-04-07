Сьогодні з нагоди свята Благовіщення в Тернополі відбудеться «День сім’ї в очікуванні дитини».

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, в рамках заходу представники духовенства популяризують народження дітей, а також проводять спільні молебні за щасливі сім’ї, за радісне та добре майбутнє.

Зокрема сьогодні у Тернопільській міській комунальній лікарні №2 священик прочитає спільну молитву за здоров’я матерів та їхніх новонароджених дітей.

Далі у рамках святкування в жіночій консультації міської лікарні №2 жінки, які народили сьогодні дітей, отримають від міської влади переносні ліжечка.

«День сім’ї в очікуванні дитини» у Тернополі святкується у місті вже вп’яте з ініціативи голови обласної громадської організації «Центр щасливого Батьківства та Материнства» Марії Хомів та керівника проекту «Школа щасливого материнства св. Анни» отця Мартина.