Сьогодні з нагоди свята Благовіщення в Тернополі відбудеться "День сім’ї в очікуванні дитини"

10:55, 07 квітня 2016
Тернопіль
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Сьогодні у Тернопільській міській комунальній лікарні №2 священик прочитає спільну молитву за здоров’я матерів та їхніх новонароджених дітей.

Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН

Сьогодні з нагоди свята Благовіщення в Тернополі відбудеться «День сім’ї в очікуванні дитини».

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, в рамках заходу представники духовенства популяризують народження дітей, а також проводять спільні молебні за щасливі сім’ї, за радісне та добре майбутнє.

Зокрема сьогодні у Тернопільській міській комунальній лікарні №2 священик прочитає спільну молитву за здоров’я матерів та їхніх новонароджених дітей.

Далі у рамках святкування в жіночій консультації міської лікарні №2 жінки, які народили сьогодні дітей, отримають від міської влади переносні ліжечка.

«День сім’ї в очікуванні дитини» у Тернополі святкується у місті вже вп’яте з ініціативи голови обласної громадської організації «Центр щасливого Батьківства та Материнства» Марії Хомів та  керівника проекту «Школа щасливого материнства св. Анни» отця Мартина.

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