Місцева влада Тернопільщини офіційно взяла  шефство над військовою частиною Нацгвардії, яка дислокується у Тернополі

Тернопільська облдержадміністрація, три райдержадміністрації та Тернопільська міська рада офіційно взяли шефство над військовою частиною 3002 Ж.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідну угоду на території даної військової частини підписали голова Тернопільської ОДА Степан Барна, міський голова Тернополя Сергій Надал, голова Лановецької РДА Юліан Сірант, голова Підволочиської РДА Борис Онищук, а також голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

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Дана угода гарантує матеріальну допомогу військовослужбовцям.

«Очільники зазначених районів, області й міста Тернополя покликані створити належні соціально-побутові умови для військовослужбовців. Ми зробимо все для того, аби покращити ваше матеріальне становище й полегшити вашу службу. Сьогодні як ніколи нам потрібна сильна армія, тож ми поставили собі за мету не лише відновлення військових частин у Тернополі, а й підтримку її та забезпечення. Відтак продовжуватиметься робота у напрямку розширення Національної гвардії. Планується її поповнення як мінімум на два взводи», – сказав під час виступу перед військовими Барна.

Принагідно він відзначив вагомість внеску бійців Нацгвардії у проведенні антитерористичної операції і захисті держави.