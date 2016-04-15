Поліція затримала чоловіка, який у центрі Тернополя викрадав каналізаційні решітки

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, чоловіка затримали учора завдяки телефонному повідомленню свідків, які повідомили, що невідомий знімає решітки і ховає їх в кущах.

Затриманий зізнався, що планував здати їх на металобрухт. Пояснив, що до крадіжок змушений був вдатися через борги.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження.

Загалом чоловік за два дні викрав решіток на 8 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Сергія Барана звільнено з посади директора державного підприємства “Кременецьке лісове господарство”

“Припинити трудовий договір з Сергієм Володимировичем Бараном та звільнити його з посади директора ДП “Кременецьке лісове господарство” Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства.

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08.04. 2016 року з підстав, передбачених підпунктом “6” пункту 26 контракту за одноразове грубе порушення керівником законодавства чи обов`язків, передбачених контрактом за пунктом 8 статті 36 КЗпП України”, – йдеться у наказі Державного агенства лісових ресурсів України.У Тернополі вночі невідомі вкрали 20 водостічних решіток.

Як повідомили УНІАН, учора вночі на центральній алеї було викрадено 20 каналізаційних Окрім цього злодій намагався викрасти елементи фонтану “Квітка терену”, пошкодивши його при цьому.