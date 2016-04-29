У Тернополі відкриють тривимірний макет довоєнного міста (фото)
У Тернополі в неділю відкриють тривимірний макет довоєнного міста.
Як розповів кореспонденту УНІАН краєзнавець Тарас Циклиняк, загалом над проектом команда однодумців працювала майже рік.
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Макет виготовили на основі старих карт 1908 та 1912 року, сотні фотографій, даних істориків, аерозйомки 1917 року.
Відлили бронзовий макет у Львові. Допоміг втілити задум місцевий меценат Вадим Перець.
«На макеті тернополяни та гості міста зможуть побачити пам’ятки архітектури, які дійшли до наших днів, так і ті, які були знищені під час війни або радянською владою. Наприклад, костел зберігся краще, ніж катедральний собор, однак за радянської влади його підірвали, а потім на цьому місці постав універмаг. Принаймні на цьому макеті люди його зможуть побачити», – зазначив Перець.
Також на макеті можна побачити синагогу, єзуїтський костел, автентичну будівлю вокзалу, які були знищені в час Другої світової війни або в повоєнний період.
«В Україні це перший такий проект. Подібні макети можна побачити в європейських містах, особливо тих, які були сильно зруйновані під час війни», – розповів Перець.
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Макет довоєнного Тернополя встановили біля Архикатедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Урочисто його відкриють на Великдень.