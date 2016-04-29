У Тернополі відкриють тривимірний макет довоєнного міста (фото)

Як розповів кореспонденту УНІАН краєзнавець Тарас Циклиняк, загалом над проектом команда однодумців працювала майже рік.

Читайте такожВ Тернопільській області масових заходів на травневі свята не проводитимуть – поліція

Макет виготовили на основі старих карт 1908 та 1912 року, сотні фотографій, даних істориків, аерозйомки 1917 року.

Відлили бронзовий макет у Львові. Допоміг втілити задум місцевий меценат Вадим Перець.

«На макеті тернополяни та гості міста зможуть побачити пам’ятки архітектури, які дійшли до наших днів, так і ті, які були знищені під час війни або радянською владою. Наприклад, костел зберігся краще, ніж катедральний собор, однак за радянської влади його підірвали, а потім на цьому місці постав універмаг. Принаймні на цьому макеті люди його зможуть побачити», – зазначив Перець.

Також на макеті можна побачити синагогу, єзуїтський костел, автентичну будівлю вокзалу, які були знищені в час Другої світової війни або в повоєнний період.

«В Україні це перший такий проект. Подібні макети можна побачити в європейських містах, особливо тих, які були сильно зруйновані під час війни», – розповів Перець.

Читайте такожНа Тернопільщині відкрили чергову поліцейську станцію у Скалаті

Макет довоєнного Тернополя встановили біля Архикатедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Урочисто його відкриють на Великдень.