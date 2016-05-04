На Тернопільщині госпіталізували 20-річного юнака, пораненого саморобним вибуховим пристроєм
20-річний юнак вирішив продемонструвати друзям силу вибуху саморобного пристрою, виготовленого з металічної банки.
На Тернопільщині госпіталізували 20-річного юнака з проникаючими пораненнями, отриманими внаслідок вибуху саморобного пристрою.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в селі Білокриниця Зборівського району.
Юнак вирішив продемонструвати друзям силу вибуху саморобного пристрою, виготовленого з металічної банки, в середину якої було поміщено петарду.
Металеві осколки під час вибуху розлетілися на кілька метрів, при цьому поранили хлопця.
З проникаючими ранами живота та стегна його доставили в району лікарню, де пораненого прооперували.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту. Проводиться перевірка.