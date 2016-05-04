На Тернопільщині госпіталізували 20-річного юнака, пораненого саморобним вибуховим пристроєм

15:58, 04 травня 2016
Тернопіль
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20-річний юнак вирішив продемонструвати друзям силу вибуху саморобного пристрою, виготовленого з металічної банки.

Фото УНИАН

На Тернопільщині госпіталізували 20-річного юнака з проникаючими пораненнями, отриманими внаслідок вибуху саморобного пристрою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в  селі Білокриниця Зборівського району.

Юнак вирішив продемонструвати  друзям силу вибуху саморобного пристрою, виготовленого з металічної банки, в середину якої було поміщено петарду.

Металеві осколки під час вибуху розлетілися на кілька метрів, при цьому поранили хлопця.

З проникаючими ранами живота та стегна його доставили в району лікарню, де пораненого прооперували.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту. Проводиться перевірка.

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