Прокуратура повідомила про підозру начальнику управління архбудінспекції у Тернопільській області, якого спіймали на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, чиновника підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Прокуратура також внесла в суд клопотання про відсторонення посадовця від виконання службових обов’язків.

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Як повідомляв УНІАН, начальника обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області затримали при отриманні 50 тис. грн хабара. Посадовець вимагав та одержав цю суму за оформлення документів в інтересах третіх осіб.