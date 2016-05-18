Прокуратура повідомила про підозру начальнику управління архбудінспекції у Тернопільській області, якого спіймали на хабарі
15:21, 18 травня 2016Тернопіль
102 0
Прокуратура повідомила про підозру начальнику управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області, якого затримали під час отримання хабаря.
Чиновника затримали при отриманні 50 тис. грн хабара / 112.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, чиновника підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Прокуратура також внесла в суд клопотання про відсторонення посадовця від виконання службових обов’язків.
Читайте такожСуд заарештував двох тернопільських прокурорів, які вимагали 300 тисяч гривень хабара
Як повідомляв УНІАН, начальника обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області затримали при отриманні 50 тис. грн хабара. Посадовець вимагав та одержав цю суму за оформлення документів в інтересах третіх осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter