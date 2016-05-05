У Тернополі затримали начальника обласного управління Держархбудінспекції при отриманні 50 тисяч гривень хабара

У Тернополі затримали начальника обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області при отриманні 50 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець вимагав та одержав дану суму за оформлення документів в інтересах третіх осіб.

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Сьогодні чиновника затримали співробітники Служби безпеки України в області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення затриманого від займаної посади.