У Тернополі затримали начальника обласного управління Держархбудінспекції при отриманні 50 тисяч гривень хабара
20:24, 05 травня 2016Тернопіль
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У Тернополі затримали начальника обласного управління Держархбудінспекції при отриманні 50 тис грн. хабара.
Чиновника затримали співробітники СБУ / sbu.gov.ua
У Тернополі затримали начальника обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області при отриманні 50 тис. грн хабара.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець вимагав та одержав дану суму за оформлення документів в інтересах третіх осіб.
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Сьогодні чиновника затримали співробітники Служби безпеки України в області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення затриманого від займаної посади.
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