На Тернопільщині відкрили шосту поліцейську станцію
13:19, 20 травня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області відкрили шосту поліцейську станцію.
Поліцейська станція запрацювала у селі Байківці / tp.npu.gov.ua
Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в Тернопільській області, станція запрацювала у селі Байківці Тернопільського району.
Там цілодобово будуть нести службу 6 правоохоронців.
Поліцейську станцію відкрито в рамках пілотного проекту, який запущений на Тернопільщині у березні. В області уже функціонує п’ять таких станцій.
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Як повідомив керівник станції Юрій Яржемський, працівників установи забезпечено усім необхідним - приміщенням, комп’ютерною технікою, зв’язком та транспортом.
Автомобілі для станції подарувала керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе.
На станції цілодобово будуть нести службу 6 правоохоронців / tp.npu.gov.ua
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