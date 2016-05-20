На Тернопільщині відкрили шосту поліцейську станцію

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в Тернопільській області, станція запрацювала у селі Байківці Тернопільського району.

Там цілодобово будуть нести службу 6 правоохоронців.

Поліцейську станцію відкрито в рамках пілотного проекту, який запущений на Тернопільщині у березні. В області уже функціонує п’ять таких станцій.

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Як повідомив керівник станції Юрій Яржемський, працівників установи забезпечено усім необхідним - приміщенням, комп’ютерною технікою, зв’язком та транспортом.

Автомобілі для станції подарувала керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе.