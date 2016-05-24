На Тернопільщині викрили АЗС, на якій реалізовували фальсифіковане пальне

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автозаправку викрили у Бережанському районі, її власник реалізовував бензин «А-95» та «А-92» переважно бюджетним установам району.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено близько 5,4 тис. л бензину марки «А-95» та понад 3 тис. л бензину марки «А-92». Вартість вилученого палива сягає 185 тис. грн.

Слідчими ГУ ДФС у Тернопільській області відкрито кримінальне провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.