В одому з районів Тернопільщини оголошено траур за військовим, який втопився у річці
12:56, 24 травня 2016Тернопіль
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В Збаразькому районі Тернопільської області сьогодні оголошено траур за учасником АТО, який втопився у річці на Рівненщині.
Траур оголошується у зв'язку із трагічною загибеллю жителя села Кобилля Романа Дякуна 1985 року народження / УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі Збаразької РДА, відповідне розпорядження підписав голова районної державної адміністрації Анатолій Качка.
У розпорядження вказано, що траур оголошується у зв'язку із трагічною загибеллю жителя села Кобилля Романа Дякуна 1985 року народження, військовослужбовця, учасника антитерористичної операції.
Дякун, який проходив службу на Рівненському військовому полігоні, втопився 21 травня на річці Замчисько у Костополі.
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