В одому з районів Тернопільщини оголошено траур за військовим, який втопився у річці

Як повідомили УНІАН в прес-службі Збаразької РДА, відповідне розпорядження підписав голова районної державної адміністрації Анатолій Качка.

У розпорядження вказано, що траур оголошується у зв'язку із трагічною загибеллю жителя села Кобилля Романа Дякуна 1985 року народження, військовослужбовця, учасника антитерористичної операції.

Дякун, який проходив службу на Рівненському військовому полігоні, втопився 21 травня на річці Замчисько у Костополі.