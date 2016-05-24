В одому з районів Тернопільщини оголошено траур за військовим, який втопився у річці

12:56, 24 травня 2016
Тернопіль
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В Збаразькому районі Тернопільської області сьогодні оголошено траур за учасником АТО, який втопився у річці на Рівненщині.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Збаразької РДА, відповідне розпорядження підписав голова районної державної адміністрації Анатолій Качка.

У розпорядження вказано, що траур оголошується у зв'язку із трагічною загибеллю жителя села Кобилля Романа Дякуна 1985 року народження, військовослужбовця, учасника антитерористичної операції.

Дякун, який проходив службу на Рівненському військовому полігоні, втопився 21 травня на річці Замчисько у Костополі.

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