На Тернопільщині засудили батька з сином, які викрали офіціантку і погрозами змусили її зізнатися у крадіжці

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, під час досудового розслідування було встановлено, що півтора роки тому раніше судимий підприємець після сварки з дружиною взяв з дому 50 тис доларів і поїхав випивати у місцевих барах. Наступного дня він виявив, що у нього пропали гроші, чоловік запідозрив у крадіжці працівницю одного з барів.

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Відтак невдовзі він разом з сином біля бару дочекався, коли офіціантка буде йти з роботи, близько третьої години ночі чоловіки, одягнувши маски, накинули жертві на голову поліетиленовий пакет, запхали в машину і повезли до закинутого приміщення неподалік свого господарства.

Там змусили дівчину зізнатися у тому, що вона вкрала гроші. Зізнання записали на диктофон.

Згодом цей запис став одним із доказів їхнього злочину.

Кримінальне провадження було розпочате за ч. 2 ст. 146 ККУ - незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Відповідно до вироку суду батькові призначили три роки позбавлення волі, синові – два з половиною. Окрім того винуватці відшкодують потерпілій моральну шкоду – 25 тис. грн та 3 тис. грн матеріальної шкоди.