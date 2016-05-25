Засуджено трьох чоловіків, які вимагали гроші у тернополян під виглядом міліціонерів

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, у суді було доведено, що учасники організованої групи, один з яких перебував у місцях позбавлення волі, вчинили 5 епізодів шахрайства та заволоділи коштами громадян у сумі понад 60 тис. грн.

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Обвинувачені, представляючись по телефону працівниками міліції, повідомляли жителям міста Тернополя недостовірну інформацію про те, що їхні родичі перебувають у відділах органів внутрішніх справ за нібито вчинення кримінальних правопорушень та вимагали у потерпілих сплатити грошові кошти за непритягнення рідних до кримінальної відповідальності.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду організатора та двох співвиконавців організованої групи в залежності від ролі кожного у вчиненні злочинів учора засуджено на терміни від 5 до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.