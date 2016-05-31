Легкоатлет з Тернопільщини став чемпіоном України з гірського бігу
17:38, 31 травня 2016Тернопіль
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Вихованець ДЮСШ Тернопільського району Олександр Гнатюк здобув перемогу серед юніорів на дистанції 8 км з часом 41 хв 51,85 с.
Завдяки перемозі Гнатюк виборов путівку на Чемпіонат Європи з гірського бігу / zik.ua
Легкоатлет з Тернопільщини Олександр Гнатюк став чемпіоном України з гірського бігу.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чемпіонат України з гірського бігу відбувся у селищі Славське Львівської області.
Вихованець ДЮСШ Тернопільського району Олександр Гнатюк здобув перемогу серед юніорів на дистанції 8 км з часом 41 хв 51,85 с.
Принагідно він вперше виконав норматив кандидата в майстри спорту України.
Завдяки перемозі Гнатюк виборов путівку на Чемпіонат Європи з гірського бігу, який відбудеться 2 липня в Італії
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