Відділення ФДМУ в Тернопільській області виставляє на продаж ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" за 140,8 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, до продажу пропонується 99 млнн 543 тис. 480 акцій, що становить 96,129% статутного капіталу ПАТ.

Початкова ціна пакета акцій - 140,75 млн грн.

В ФДМ зазначили, що «Оріон» не є монополістом на загальнодержавному та регіональному ринках.

Основний вид продукції підприємства - засоби радіозв’язку, апаратура для запису та відтворення звуку і зображення.

Умовами продажу передбачено, що новий власник заводу протягом 5-ти років з моменту укладення договору зобов’язаний дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій, забезпечити освоєння нових видів продукції та послуг, здійснити заходи модернізації механообробного та інструментального виробництва.

Конкурсна документація приймається до 17 год 21 червня 2016 року у Регіональному відділенні ФДМУ по Тернопільській області.

Конкурс з продажу заводу відбудеться 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, Фонд Держмайна вже неодноразово виставляв на продаж «Оріон», однак бажаючих його придбати не знайшлося.