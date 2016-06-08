На Тернопільщині виявили 7 вибухонебезпечних предметів часів війни
14:03, 08 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині виявили 7 вибухонебезпечних предметів часів війни.
Фото ternopil.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, мінометну міну калібром 82 мм під час земельних робіт знайшли учора у селі Романівка Теребовлянського району.
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Поруч фахівці, які прибули на місце виклику, також виявили артилерійський снаряд калібром 110мм, 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм, протитанкову авіаційна бомба вагою 2,5 кг.
Усі боєприпаси - часів Другої світової війни.
Після детального обстеження прилеглої території дані вибухонебезпечні предмети буде знищено шляхом підриву.
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