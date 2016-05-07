У Полтавській області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, поранено шестеро дітей

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Вибух стався увечері 6 травня в одному із будинків у селі Новосанжарського району.

Читайте такожВибух на Яворівському полігоні: у прокуратурі озвучили версії

«Близько 22-ї години до Новосанжарського відділення ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення, що в місцеву Центральну районну лікарню доставлено шістьох неповнолітніх з численними осколковими пораненнями», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи поліції району та області.

Попередньо встановлено, що близько 21-ї години 20-річний місцевий мешканець приніс у будинок предмет, схожий на гранату (ймовірно, Ф-1), та демонстрував його своїм сусідам. Під час необережного поводження боєприпас вибухнув.

«Унаслідок вибуху 20-річний хлопець загинув на місці. Шестеро сусідів - неповнолітні дівчата віком 6 років, 14 років, двоє віком 15 років та двоє 16-річних, із численними політравмами госпіталізовані до районної лікарні. Стан здоров’я однієї з дівчат тяжкий, інші діти перебувають у стані середнього ступеню тяжкості», – повідомив заступник начальника ГУ НП в Полтавській області Сергій Чиж.

За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з правовою кваліфікацією «нещасний випадок») та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Розпочато досудове розслідування, працівники поліції з’ясовують всі обставини події.