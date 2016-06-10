На Тернопільщині внаслідок нападу бика загинула 67-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в лісі біля села Сновидів Бучацького району.

Загиблу виявила місцева жителька і повідомила правоохоронців.

Слідчі виявили на тілі загиблої численні синці та гематоми, а неподалік поліцейські знайшли зламану палицю.

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Встановлено, що причиною смерті жінки стали травми, які наніс їй бик одного з жителів села. На тілі були виявлені численні синці від копит. Очевидно, жінка намагалася захистися й навіть зламала об тварину палицю.

Судячи із травм, бик спочатку збив пенсіонерку з ніг, а потім декілька разів потоптався по ній.

За фактом смерті пенсіонерки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).