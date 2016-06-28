У тернополянки викрали гроші та ювелірні вироби на 70 тисяч гривень
13:58, 28 червня 2016Тернопіль
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У тернополянки викрали коштів та ювелірних виробів на 70 тис. грн.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження / npu.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою жінка звернулася учора, повідомивши, що її не було у квартирі з 24 по 27 червня.
Повернувшись додому, вона виявила, що злодії, розбивши вікно у її квартиру на першому поверсі, винесли звіди 1,2 тис. грн, 15 найменувань ювелірних виробів із золота, 12 предметів із срібла, ноутбук, мобільний телефон, а також дві жіночі сумки, рюкзак та змішувач.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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