У Тернопільській ОДА розраховують, що цьогоріч працюватиме більше цукрозаводів через збільшення посівів цукрових буряків

Цьогоріч цукрові буряки всіма категоріями господарств посіяно на площі 22,7 тис. га, що на 37% більше, ніж минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив начальник управління агропромислового розвитку ТОДА Віталій Луй.

«Відтак ми розраховуємо, що буде краща ситуація із роботою цукрозаводів, ніж було минулого року, коли через проблеми у компанії «Мрія» в області з 8-ми заводів працювали лише 2», – зазначив Луй.

Він додав, що найбільше цукристих до минулого року посіяно сільгосппідприємствами Підволочиського району – 2,1 тис. га, Тернопільського та Чортківського – по 0,9 тис. га, Збаразького – 0,8 тис. га та Бучацького – 0,5 тис. га.

Водночас він констатував, що виробництво цукру цього року зменшилося порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 88 млн грн, оскілки на початку попереднього року заводи ще працювала на сировині урожаю 2014 року, тоді як в сезоні 2015-2016 років стикнулися із браком сировини

Як повідомляв УНІАН, цукрові заводи Тернопільської області в 2015 році зменшили обсяги виробництва цукру в 2,2 рази - до 129,8 тис. т.

Падіння виробництва зумовили проблеми компанії «Мрія», яка після того, як 5 її заводів виявилися в заставі, а потім стали майном «Промінвестбанку» року не сіяла цукровий буряк.

Виробництво цукру в 2015 році здійснювали лише 2 з 8-ми цукрозаводів області: Збаразький, котрий змінив назву на ТОВ «Галичина цукор», а також Чортківське ТОВ «Радехівський цукор».