Мешканець Тернопільщини загинув, впавши вночі з кручі у Дністер
В селі Губин Бучацького району 6 липня загинув 35-річний чоловік, впавши з кручі у річку.
Як повідомиляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, двоє тернополян відпочивали на березі Дністра у Бучацькому районі.
Як встановили поліцейські, ввечері чоловіки лягли спати у наметі, а вранці один із них виявив тіло свого товариша у воді.
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За версією правоохоронців, загиблий вночі став, щоб сходити по потребі, і зірвався з кількаметрової кручі у воду.
Його тіло заплуталося у жилках вудок, що їх чоловіки розставили на місці риболовлі, тому течією не віднесло.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ (умисне вбивство). Поліцейські з’ясовують обставини трагедії.