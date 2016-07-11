На Тернопільщині створять музей на базі військового бункеру часів Першої світової війни

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, наразі бункер відреставровано і цього року він стане одним з об’єктів, який зможуть оглянути паломники по дорозі в Зарваницю на Всеукраїнську прощу.

«Для майбутніх поколінь ми зберігаємо пам'ять про одну зі сторінок героїчного минулого нашого народу - боротьби січових стрільців у складі австро-угорської армії на теренах Теребовлянщини», - каже голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа.

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На базі даного командного пункту облаштовують відкритий музей. Тут туристи з бнерів зможуть дізнатися про бойовий шлях легіону УСС та інших військових частин, пов'язаних з боями за Бурканівський укріплений район, а також про події на Тернопільщині у роки Першої світової війни.

Як зазначили в прес-службі ОДА, відреставрований укріплений командний пункт був збудований протягом восьми місяців 1915-1916 років та відігравав важливу роль у боях на лінії річки Стрипа. Розташований він у селі Бурканів.