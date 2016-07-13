На Тернопільщині згорів мікроавтобус

У Бучацькому районі Тернопільської області вночі згорів мікроавтобус.

Як повідомляє центр пропаганди управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу мікроавтобуса Mitsubishi у селі Соколів Бучацького району до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло учора о 23.30. Читайте такожНа Тернопільщині горіла вантажівка На виклик виїхав черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини управління, який загасив пожежу. Причини загорання автомобіля та причинені збитки встановлюються.

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