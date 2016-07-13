На Тернопільщині згорів мікроавтобус

10:25, 13 липня 2016
Тернопіль
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У Бучацькому районі Тернопільської області вночі згорів мікроавтобус.

ternopil.mns.gov.ua

Як повідомляє центр пропаганди управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу мікроавтобуса Mitsubishi у селі Соколів Бучацького району до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло учора о 23.30.

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На виклик виїхав черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини управління, який загасив пожежу.

Причини загорання автомобіля та причинені збитки встановлюються.

ternopil.mns.gov.ua
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