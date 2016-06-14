У Тернополі на вулиці згорів автомобіль

У Тернополі на вулиці згорів автомобіль, внаслідок пожежі знищено обладнання відсіку двигуна, пошкоджено салон та кузов автомобіля.

У Тернополі на вулиці згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа трапилася учора вночі на вул. Лепкого. За даними рятувалинків, горів автомобіль «Honda Civik». Внаслідок пожежі вогнем знищено обладнання відсіку двигуна, пошкоджено салон та кузов автомобіля. Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежної частини. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

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