На Тернопільщині автомобіль збив мотоцикліста

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося учора в Чорткові.

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Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце аварії, встановила, що водій автомобіля "SKODA SPACEBACK", повертаючи ліворуч, не пропустив транспорт, який рухавася тією ж дорогою та зіткнувся із мотоциклом "HONDA VFR 750 ЕРС 36".

Внаслідок удару до травматологічного відділення потрапили водій і пасажир мототранспорту 1993 та 1995 років народження.

У них медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс, а в одного ще перелом плечової кістки.