На Тернопільщині автомобіль збив мотоцикліста
13:27, 13 липня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині госпіталізовано водія мотоцикла та його пасажира, яких збив автомобіль.
На Тернопільщині автомобіль збив мотоцикліста / kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося учора в Чорткові.
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Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце аварії, встановила, що водій автомобіля "SKODA SPACEBACK", повертаючи ліворуч, не пропустив транспорт, який рухавася тією ж дорогою та зіткнувся із мотоциклом "HONDA VFR 750 ЕРС 36".
Внаслідок удару до травматологічного відділення потрапили водій і пасажир мототранспорту 1993 та 1995 років народження.
У них медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс, а в одного ще перелом плечової кістки.
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