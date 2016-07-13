На Тернопільщині відбудеться "ЗаліщикиФест"

16:55, 13 липня 2016
Тернопіль
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16-17 липня на Тернопільщині в Заліщиках відбудеться фестиваль "ЗаліщикиФест".

Igor Melika

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід організовують з нагоди 250-річчя з часу надання місту Магдебурзького права та Дня міста.

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У програмі фестивалю: ярмарка виробів хенд-мейду, майстер-класи з гончарства, різьби по дереву, макраме, писанкарства від народних майстрів, літературна зона, виступи народних художніх колективів.

Ще організатори обіцяють частування традиційною заліщицькою помідоровою зупою.

В рамках фестивалю для бажаючих буде організовано туристичні тури по околицях Заліщиків, в рамках яких можна буде побачити місцеві храми, панораму Дністра та Заліщиків, Червоногородський палац та водоспад.

Завершить програму концерт за участю відомих українських гуртів.

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