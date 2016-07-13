На Тернопільщині проведуть перевірку пунктів прийому металобрухту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення дав сьогодні перший заступник голови ОДА Іван Крисак під засіданні щодо вдосконалення охорони об’єктів інфраструктури на залізничному транспорті.

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«Зафіксовані випадки, коли невідомі особи здають на металобрухт навіть демонтовані рельси, верхні колійові частини, дріт, свердла тощо», – розповів заступник начальника Відокремленого підрозділу «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» Андрій Гнатюк.

Відтак Крисак дав протокольне доручення контролюючим органам спільно з правоохоронцями перевірити діяльність пунктів прийому металобрухту на предмет наявності ліцензії, а також з метою попередження крадіжок металевих виробів на залізниці провести профілактичну бесіду з працівниками пунктів щодо недопущення прийому таких виробів, а у разі виявлення краденого в пункті прийому ініціювати його закриття та притягнення винних до кримінальної відповідальності.