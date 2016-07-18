На Тернопільщині водій збив батька з семирічною донькою

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наїзд на пішоходів стався у селі ІгровицяТернопільського району.

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Встановлено, що водій автомобіля "Dacia Logan" збила двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги.

Травмованих з струсом головного мозку, забоями м'яких тканин та множинними саднами тіла госпіталізували до лікарні.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом скоєння ДТП відкрито кримінальне провадження.