На Тернопільщині горів комбайн.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора близько 19 години поблизу села Таурів Козівського району.

Вогнем пошкоджено комбайн.

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Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Загорання ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди смт. Козлів.

Як повідомляв УНІАН, у вихідні на Тернопільщині в одному з господарств згоріло 24 га ячменю.