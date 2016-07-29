На Тернопільщині у І півріччі обсяги будівельних робіт зросли на 19,6% до 479 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, загалом було виконано робіт на 478,9 млн грн.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 80,9% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (14,4% та 4,7% відповідно).

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Обсяги житлового будівництва за 6 місяців зросли на 15,8% до 284,2 млн грн, нежитлового – на 46,5% до 71,6 млн грн.

Інженерних споруд було збудовано на 123 млн (на 16,2% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року).