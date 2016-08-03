На Тернопільщині виявили три 100-кілограмові авіабомби.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, небезпечні знахідки виявили учора у селі Великі Бірки Тернопільського району.

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Встановлено, що дані боєприпаси є фугасними авіабомбами ФАБ-100 часів Другої світової війни.

Усі небезпечні знахідки зосереджені у безпечному місці і в подальшому будуть знешкоджені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.