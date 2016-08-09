У Тернополі шахраї виманили у жінки 2700 євро

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, уночі до жінки зателефонував невідомий та представився поліцейським. Чоловік повідомив, що її син скоїв ДТП з потерпілими. Шахрай запевнив, що може допомогти уникнути кримінальної відповідальності за 6 тис. євро. Оскільки такою сумою тернополянка не володіла, аферист погодився взяти ті кошти, які у неї були – 2700 євро.

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За грошима на таксі приїхав ще один чоловік, котрий теж представився правоохоронцем. Він забрав гроші та залишив жінку очікувати новин про сина. Лише через дві години тернополянка здогадалася зателефонувати родичу і зрозуміла, що її обдурили. Відтак, потерпіла звернулася до правоохоронців.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі пенсіонер віддав шахраям $3,5 тисячі.