На Тернопільщині жінка віддала телефонним шахраям 5 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у місті Копичинці Гусятинського району.

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До місцевої жительки зателефонував незнайомий, представився поліцейським та повідомив, що її чоловік скоїв ДТП і за те, щоб його не притягнули до відповідальності слід заплатити обумовлену суму.

Кошти жінка одразу перерахувала через термінал.

Вже після цього зателефонувала чоловікові, аби заспокоїти, що його не притягуватимуть до відповідальності. Під час розмови з ним зрозуміла, що стала жертвою шахрая.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.