На Тернопільщині чоловік важко поранив ножем двох жінок

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин було скоєно у Теребовлянському районі.

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До чергової частини Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них із численними ножовими пораненнями госпіталізовано двох жінок 1984 та 1986 років народження, жительок Теребовлі. В однієї з них діагностовано проникаючу різану рану грудної клітки із пошкодженням правої легені, в іншої – проникаючу різану рану живота із пошкодженням печінки та жовчного міхура. Після проведених оперативних втручань стан потерпілих важкий, але стабільний.

Як встановили правоохоронці, злочин скоїв чоловік однієї з потерпілих. Що стало причиною такого вчинку – поліцейські з’ясовують.

За фактом замаху на вбивство розпочато кримінальне провадження.