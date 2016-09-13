На Тернопільщині в серпні найбільше подорожчали маргарин та яловичина, подешевшали – фрукти та овочі

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у серпні в порівнянні з липнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,6%.

Зокрема фрукти подешевшали на 9,2%, овочі – на 6,5%, цукор – на 0,8%, хліб – на 0,4%%.

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Водночас на 8% подорожчав маргарин, на 3,4% – яловичина, на 3,1% – яйця, на 1,9% – масло, на 3,5% – продукти переробки зернових, на 0,8% та 0,6% - хліб та кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,7%, що головним чином пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 7,4%, зокрема, одяг – на 10,2%, взуття – на 3,6%, що пов’язано із сезонними знижками товарів весняно-літнього асортименту.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення тарифів на каналізаційні стоки на 24% та водопостачання на 21,4%.

Ціни на транспорт у цілому подешевшали на 0,3% за рахунок зниження цін на транспортні послуги на 0,9%. Водночас на 0,1% подорожчали паливо та мастила.

Ціни у сфері відпочинку та культури підвищилися на 1,3%, що в основному зумовлено подорожчанням туристичних послуг на 8,1%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 4,7%.