На Тернопільщині службовці теплокомуненерго завищили розрахунки за послуги населенню на понад 800 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що в порушення низки урядових постанов комунальним підприємством теплових мереж до розрахунку фактичної собівартості виробництва теплової енергії для населення зайво було включено витрати палива для надання послуг з теплопостачання юридичним особам.

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З урахуванням обсягу фактично відшкодованої різниці в тарифах, комунальне підприємство необгрунтовано одержало з державного бюджету кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах в сумі понад 800 тис. грн та відмовилося провести коригування розрахунків.

Стосовно службових осіб комунального підприємства за даним фактом сьогодні відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки ).