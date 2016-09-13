У Тернополі внаслідок масової бійки госпіталізували трьох чоловіків.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, бійка виникла учора на території одного з шиномонтажів на Підволочиському шосе.

Встановлено, шо компанія молодих людей у стані сп’яніння приїхала автомобілем на територію шиномонтажу пізно ввечері. Один з них захотів кави і попросив працівника закладу приготувати напій. Почувши відмову, вдарив працівника в обличчя.

На допомогу співробітникові вийшли ще двоє шиномонтажників, почалася бійка. Під час сутички обидві сторони конфлікту використовували все, що попадало їм під руку: гайкові ключі, колеса, інші важкі предмети.

Як наслідок швидка забрала трьох потерпілих із численними забоями та закритими черепно-мозковими травмами.

Щодо усіх шести учасників бійки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Трьом особам, які спровокували конфлікт, інкримінують ст. 296 ККУ (хуліганство).