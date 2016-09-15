На Тернопільщині шахрайки викрали у пенсіонерки коштів та цінностей на 40 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Микулинцях.

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За словами потерпілої, двоє жінок подзвонили в двері її квартири й попросили води, аби запити ліки. Пенсіонерка впустила їх. Доки дві жінки відвертали увагу жертви на кухні, у квартиру проникла їх спільниця і почала нишпорити в кімнаті.

Як тільки зайшла сусідка, усі жінки швидко покинули квартиру.

Пенсіонерка ж виявила, що у неї пропали 5,5 тис. грн, 800 доларів, золота обручка та старовинний золотий годинник.

Збитки потерпіла оцінила у 40 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена за попередньою змовою, групою осіб).