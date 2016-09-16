Тернопільська митниця ДФС за 8 місяців збільшила відрахування до бюджету на 13% - до 537,5 млн грн
11:32, 16 вересня 2016Тернопіль
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Тернопільська митниця ДФС за 8 місяців перерахувала до бюджету 537,5 млн грн митних платежів.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 62,3 млн грн або 13,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Зокрема до бюджету надійшло 490,7 млн грн податку на додану вартість, 42,4 млн грн мита, 3,2 млн грн акцизного податку та 1,2 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.
Найбільше митних платежів було сплачено за розмитнені зернозбиральні комбайни, бурякозбиральні та інші машини, механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, свіжоморожену рибу, мінеральні добрива.
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