На Тернопільщині потяг смертельно травмував 90-річного чоловіка
12:04, 10 жовтня 2016Тернопіль
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Лікарі бригади швидкої допомоги, які прибули на місце виклику, констатували смерть чоловіка.
На Тернопольщині від удару потягу загинув пенсіонер / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора в селі Хомівка Зборівського району.
Лікарі бригади швидкої допомоги, які прибули на місце виклику, констатували смерть чоловіка.
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У потерпілого в результаті удару потягом ампутовані ліва рука та нога.
В ході перевірки правоохоронці встановили, що загиблий є 90-річним мешканцем Тернополя.
Подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 276 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинили загибель людей.
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