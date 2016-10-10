На Тернопільщині потяг смертельно травмував 90-річного чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора в селі Хомівка Зборівського району.

Лікарі бригади швидкої допомоги, які прибули на місце виклику, констатували смерть чоловіка.

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У потерпілого в результаті удару потягом ампутовані ліва рука та нога.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що загиблий є 90-річним мешканцем Тернополя.

Подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 276 ч. 3 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинили загибель людей.