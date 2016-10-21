Зухвале пограбування у Тернополі: кавказці зв'язали жінку і винесли з квартири гроші

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції Тернопільської області, злочин було скоєно сьогодні вранці.

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За словами потерпілої, у її квартирі зникло світло. Коли вона вийшла, аби перевірити електрощиток, до житла увірвалися четверо чоловіків, обличчя яких були обмотані шарфами. Вони заштовхали господиню у помешкання і кинули на підлогу. Один зі зловмисників утримував жінку, поки інші нишпорили у квартирі.

Знайшовши гроші та ювелірні вироби, грабіжники зв’язали господиню і покинули помешкання. Жінка зуміла самотужки звільнитися та зателефонувала у поліцію.

Як вона згодом розповіла правоохоронцям, нападники, найімовірніше, були кавказької національності.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб).