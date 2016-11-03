На Тернопільщині працівники ДСНС врятували бика, який провалився у погріб
12:30, 03 листопада 2016Тернопіль
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На Тернопільщині працівники ДСНС врятували бика, який провалився у погріб.
Бик провалився у погріб / Прес-служба ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора на пункт зв’язку ДПРЧ-8 надійшло повідомлення про те, що в Борщеві на вул. Вовківській у погріб на території приватного домогосподарства впав бик вагою 180 кг.
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Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та пожежних рукавів підняли на тварину на поверхню.
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